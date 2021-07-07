СК возбудил уголовное дело из-за пожара с погибшими детьми под Смоленском

Ведется расследование по части 3 статьи 109 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за пожара с погибшими детьми под Смоленском (по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности). Соответствующая информация появилась на официальном сайте надзорного ведомства. Известно, что на территории частного дома в момент возгорания было восемь человек.

После тушения пожара были обнаружены погибшие. Сведения о погибших и пострадавших уточняются. пресс-служба СК РФ по региону

Ранее местные журналисты рассказали, что жертвами трагедии стали по меньшей мере шестеро человек. Из них пятеро - несовершеннолетние. Остальных граждан сейчас разыскивают спасатели. В ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренном ведомстве заявили, что причиной воспламенения дома могла стать перегрузка электросети. Недавно в бане менялись автоматические выключатели, которые могли не сработать как нужно. Само помещение отапливалось электрическими нагревателями.

Видео: YouTube/Следственный комитет России

