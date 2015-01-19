СК возбудил дело против Meta, разрешившей призывы к насилию против ВС РФ

Ведутся расследования по статьям 280 и 205.1 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американской технологической компании Meta, руководство которой разрешило публиковать на собственной онлайн-площадке призывы к насилию против Вооруженных сил России, а также из-за призывов к убийству российских граждан. Ведется расследование по двум статьям из-за политики бывшего Facebook.

Возбуждено дело в связи с незаконными призывами…со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. заявление СК РФ

В надзорном ведомстве подчеркнули, что ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун рассказал подписчикам "о временном снятии" компанией в своих соцсетях запрета на экстремистские действия, призывающие к насилию в отношении ВС РФ. Данная политика, по мнению СК РФ, нарушает российское законодательство по статьям 280 и 205.1 УК РФ.

Моссери: Instagram заблокируют в России 14 марта.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России