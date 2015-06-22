СК возбудил дело после смерти ребенка в стоматологической клинике в Петербурге

Инцидент произошел на прошлой неделе, 10 декабря.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после смерти ребенка в кресле стоматологической клиники. Информация появилась на сайте ведомства.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 10 декабря. Малышу вкололи анестезию в стоматологии, которая арендует помещение у детской поликлиники № 114. Спустя 3 секунды у ребенка остановилось сердце. Маленького пациента пытались реанимировать в течение 45 минут. Медики констатировали смерть.

Ранее мы писали, что младенец получил травму головы, упав с пеленального столика в Ленобласти.

Фото: Следственный комитет РФ