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СК возбудил дело после смерти ребенка в стоматологической клинике в Петербурге
Сегодня, 15:37
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СК возбудил дело после смерти ребенка в стоматологической клинике в Петербурге

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Инцидент произошел на прошлой неделе, 10 декабря.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после смерти ребенка в кресле стоматологической клиники. Информация появилась на сайте ведомства. 

Инцидент произошел на прошлой неделе, 10 декабря. Малышу вкололи анестезию в стоматологии, которая арендует помещение у детской поликлиники № 114. Спустя 3 секунды у ребенка остановилось сердце. Маленького пациента пытались реанимировать в течение 45 минут. Медики констатировали смерть. 

Ранее мы писали, что младенец получил травму головы, упав с пеленального столика в Ленобласти.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: ребенок, следственный комитет, смерть, стоматологическая клиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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