Младенец получил травму головы, упав с пеленального столика в Ленобласти

Мальчика госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту травмирования 7-месячного мальчика. Об этом стало известно Piter.TV.

Как стало известно стражам порядка, ребенок упал с пеленального столика в квартире в деревне Низино. В результате его госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга в удовлетворительном состоянии. В момент падения мальчик находился с бабушкой.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьницу забрали в неадекватном состоянии со дня рождения подруги.

Фото: pexels.com