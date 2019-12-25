СК возбудил дело после смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

У учреждения не было лицензии на виды оказываемых троим пациентам медицинских услуг.

Следственный комитет России возбудил дело после смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве. Об этом сообщает представитель Главного следственного управления ведомства по столице Юлия Иванова.

Известно, что речь идёт о частной медицинской клинике на Мичуринском проспекте. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причина смерти пяти пациентов, по версии СК, в том, что оказываемые медицинские услуги не отвечали требованиям безопасности. Здоровью ещё одной женщины причинён тяжкий вред.

Следствие установило, что у учреждения не было лицензии на виды оказываемых троим пациентам медицинских услуг. В скором времени сотрудники СК допросят руководство и сотрудников клиники.

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Фото: сайт СК РФ