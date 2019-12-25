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В Тосно пьяный мужчина обстрелял из ружья дверь квартиры соседа
Сегодня, 11:57
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nastya960

В Тосно пьяный мужчина обстрелял из ружья дверь квартиры соседа

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В полицию обратился гражданин Индии.

В Тосно пьяный мужчина, угрожая расправой, обстрелял дверь квартиры своего соседа-иностранца. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 15 ноября в 19:25 обратился 28-летний гражданин Индии. Он рассказал, что его пьяный сосед угрожал ему, а потом выстрелил в входную дверь из охотничьего ружья.

Полицейские задержали безработного мужчину 1977 года рождения, проживающего в Тосно. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

В ТЦ на Заневском проспекте посетитель угрожал пистолетом охраннику.

Фото: pixabay

Теги: ружье, тосно, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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