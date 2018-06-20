После взрыва в академии Можайского СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение сдетонировавшего предмета.

После инцидента в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.

Военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. "а,е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Следком

Напомним, 2 апреля около 13:30 в служебном помещении взорвался неустановленный безоболочный предмет. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение сдетонировавшего предмета.

Фото и видео: Piter.TV