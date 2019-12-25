СК возбудил дело из-за стрельбы по силовикам в Волгограде

Оба боевика были ликвидированы.

Следственный комитет возбудил дело из-за стрельбы по сотрудникам управления ФСБ в Волгограде во время спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые в подготовке серии террористических актов в Волгограде открыли огонь по силовикам. Это были двое уроженцев Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет. Правоохранители открыли ответный огонь. В результате оба боевика были ликвидированы.

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Волгограде ликвидировали боевиков, готовивших теракты по указанию из Сирии.

Фото: pixabay.com