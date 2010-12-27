Петербургский СК разбирается в гибели криптоблогера Павла Макушина

Видеоблогер найдем мертвый у себя дома.

В Следственном комитете начали доследственную проверку по факту гибели петербургского криптоблогера Павла Макушина, известного на YouTube как создателя канала "Криптач". Напомним, что накануне стало известно, что молодой человек скончался в собственной квартире по проспекту Солидарности.

Погибшего нашли умершим вечером 30 апреля. Рядом с телом не было обнаружено предсмертной записки. Мать жертвы считает, что причиной гибели сына могло стать недавнее ограбление. В январе у видеоблогера украли сейф с более чем 20 миллионами рублей. В нем находились деньги инвесторов и украшения. В результате Макушин остался должен крупную сумму предпринимателям. Оперативники подозревают, что непростая ситуация могла подтолкнуть молодого человека на крайние меры.

Фото: Instagram/pavelnyashin