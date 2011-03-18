СК: трое студентов найдены мертвыми в квартире в Ярославле

СК РФ рассматривает версию об отравлении.

Следственный комитет сообщил о том, что трое студентов найдены мертвыми в квартире в Ярославле. Информация опубликована на официальном сайте регионального представительства СК РФ. В настоящее время специалисты не исключают версию отравления. Для установления причин гибели юношей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

При первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. Будут рассмотрены все версии произошедшего, не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что погибшие находились в доме по улице Толбухина. По факту смерти трех людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи установили, что квартиру, в которой найдены тела, снимали двое студентов. Тела всех погибших нашел один из квартиросъемщиков.

Суд арестовал одного из мужчин, похитивших 25-летнего петербуржца по просьбе матери.

Фото: yaroslavl.sledcom.ru

