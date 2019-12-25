СК завел дело против замминистра экологии Челябинской области

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следственное управления СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК.

Согласно данным ведомства, Безруков, зная о внезапной проверке по выявлению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий сверх нормы, предупредил работника одного из предприятий о проведении контрольных замеров, чтобы он смог на время снизить объем выбросов.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение должностных полномочий. Он признан виновным в незаконной выдаче разрешения на добычу 14 тонн песка. За это нарушение чиновник получил три года условно и испытательный срок на два года. Он также не сможет занимать определенные должности.

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