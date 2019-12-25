Экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение должностных полномочий

Сергей Иванов признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ.

Экс-глава Тербунского района Липецка получил условный срок за превышение должностных полномочий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда. Чиновник признан виновным в незаконной выдаче разрешения на добычу 14 тонн песка. За это нарушение 47-летний мужчина получил три года условно и испытательный срок на два года. Он также не сможет занимать определенные должности. Приговор вынесен Задонской районной инстанцией.

Обвинение экс-мэру Липецка Сергею Иванову был предъявлено в январе текущего года ( по части 2 статьи 286 УК РФ). Сейчас он занимает пост главы администрации Тербунского района города. Следствие считает, что действия фигуранта расследования принесли ущерб для государства в размере более трех млн рублей.

Суд установил, что 15 апреля 2019 года к чиновнику обратился генеральный директор компании "Сельхозинвест". Бизнесмен попросил Иванова предоставить ему разрешение на добычу песка из недр земельного участка, находящегося около Дубровки. Далее песок должен был использоваться для строительных работ предприятия по хранению яблок. С 18 апреля по 26 июня 2019 года спецтехника вывезла с участка более 9 тысяч кубометров песка.

СМИ: Мэр Липецка на камеру разнесла местных бизнесменов, чтобы спасти репутацию после поездки в Дубай.

Фото: Piter.tv