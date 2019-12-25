СК проводит проверку после неудачного прыжка мужчины с парашютом в Ленобласти

Мужчина признал, что совершил ошибку при приземлении, в связи с чем и получил травмы.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка после неудачного прыжка мужчины с парашютом в Ленобласти. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 36-летний мужчина ранее проходил обучение в летной школе. Получив летную книжку, он был допущен к сдаче экзамена в АНО "Сосновоборский аэроклуб" (Ленобласть, Ломоносовский район, сельское поселение Куммолово).

В воскресенье, 2 мая, перед прыжком мужчина ознакомился с правилами безопасности, сдал теоретический экзамен, после чего был допущен к прыжку. Он самостоятельно совершил прыжок с парашютом. Однако при приземлении получил открытый перелом правой ноги и закрытый перелом левой ноги. Известно, что петербуржца госпитализировали в НИИ "Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе".

Вскоре следственная группа прибыла на место происшествия, осмотрела аэродром, опросила сотрудников клуба и пострадавшего. Который, в свою очередь, заявил, что совершил ошибку при приземлении, в связи с чем получил травмы. На данный момент Следственный комитет по-прежнему проводит проверку по инциденту.

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