СК проверит завод под Петербургом, на котором нашли мертвого рабочего

У умершего был конфликт с руководством.

На завод "Пелла-Маш" в городе Отрадное приехали с проверками следователи, прокуроры и представители трудовой инспекции. Они разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 63-летнего рабочего. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Как стало известно следователям, у рабочего был конфликт с руководством. Он пожаловался на директора предприятия в прокуратуру и трудовую инспекцию, сообщив, что его несправедливо лишили премии. Речь шла о 20 тысячах рублей.

Днем 4 марта мужчину нашли мертвым почти у рабочего места.

Ранее пытавшийся убить жену на Пулковском шоссе мужчина заключен под стражу до 2 мая.

Фото: Следственный комитет России