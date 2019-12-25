СК проверит сообщения о вооруженном мужчине в Смоленской области

Мужчина находился на улице с оружием, похожим на автомат Калашникова.

Следственный комитет появившиеся в средствах массовой информации сообщения о вооруженном мужчине в Смоленской области. Об этом заявили в региональном СУ СК России.

В ведомстве уточнили, 24 октября, в одном из местных СМИ появилась публикация о том, что в городе Ярцево по улицам ходит вооруженный мужчина.

В группе социальной сети Вконтакте "Ярцево" были опубликованы фото от одного из пользователей, на которых двое мужчин стоят возле входной двери магазина. В руках одного из них находится оружие, похожее на автомат Калашникова.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по данному факту организована доследственная проверка. из сообщения СУ СКР по Смоленской области

В ходе проверки правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего.

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Фото: ВК/Ярцево