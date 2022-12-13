СК проверит информацию о хищении бюджетных средств в администрации Центрального района Петербурга

Сейчас экс-глава администрации возглавляет одно из федеральных казённых учреждений.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном хищении бюджетных средств в администрации Центрального района Петербурга. Данные появились из социальных сетей, пишет пресс-служба СК РФ.

В соцсети появилась информация о возможном хищении бюджетных средств экс-главой Центрального района. Сейчас она возглавляет одно из федеральных казённых учреждений. Также она якобы подписала документы на проведение уличной акции, подрывающей нравственные общественные устои.

Ранее задержанных мигрантов в новогоднюю ночь на Дворцовой оштрафовали. Мигрантам назначили штрафы в размере пяти тысяч рублей или штрафы с самостоятельным выездом с территории РФ.

Фото: Piter.tv

