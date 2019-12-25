СК проверит действия должностных лиц в истории с продажей фото несовершеннолетней

Ранее уголовное дело было прекращено.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о красноярской несовершеннолетней девочке, откровенные фотографии которой размещались на порнографических сайтах. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Информацию о продаже фотографий предоставила детский омбудсмен в регионе Ирина Мирошникова. Она заявила, что в некоторых Telegram-каналах появились данные о несовершеннолетней девочке, фото которой предположительно отправляла на зарубежные порносайты ее мать.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. Эксперты заявили, что непристойного контента на устройствах, которые принадлежат матери девочки, обнаружено не было. Сама женщина утверждает, что снимки она продавала официально для создания портфолио, так как дочь хочет стать моделью. По ее словам, обнаженных фото не было. Женщина уверена, что файлы были отредактированы.

Бастрыкин поручил представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и экспертизах по ранее прекращенному уголовному делу.

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Фото: Следственный комитет РФ