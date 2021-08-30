В Екатеринбурге в контактном зоопарке змея укусила пятилетнюю девочку

В настоящий момент выясняется степень вреда, причиненного ребенку.

В Екатеринбурге в одном из контактных зоопарков змея укусила ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В настоящий момент проводится проверка на предмет оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи опрашивают очевидцев, а также руководство и персонал. Выясняется также степень вреда, причиненного ребенку.

По информации портала Е1.ru, инцидент случился в контактном зоопарке под названием "Парк бабочек". Пострадавшей является пятилетняя девочка. Как скзал отец пострадавшей девочки, сотрудники зоопарка уверяли, что змеи безопасны и их можно брать на руки. Предполагается, что змея укусила ребенка, потому что до этого трогала цыплят и от них остался запах.

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