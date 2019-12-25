Активистам стали приходить уведомления от следователей.

СК просит продлить аресты счетов волонтерам и сотрудникам ФБК и штабов Алексея Навального. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, активистам стали приходить уведомления от следователей.

Это также означает, что расследование уголовного дела ФБК о легализации преступных доходов продлено свыше года. Павел Чиков, глава Агоры

Он считает, что подобное решение мог принять только глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин или кто-то из его заместителей.

Ранее Навальный объявил о закрытии ФБК и создании новой организации.

Фото: телеграм-канал Павла Чикова