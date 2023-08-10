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СК: после взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс"

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Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел инцидент. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 9 августа. В результате взрыва пострадали более 60 человек. Одна женщина скончалась в больнице. Директор фирмы "Пиро-Росс" был задержан в качестве подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Его передали в аппарат подмосковного главка СК.

Ранее губернатор назвал возможное число людей под завалами в Сергиевом Посаде.

Видео: СК РФ

Теги: взрыв, задержание, сергиев посад, следственный комитет россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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