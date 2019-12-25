Погибшая в Хибинах девочка из Петербурга могла спровоцировать сход лавины

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.

Следователи Мурманской области продолжают расследование схода лавины в Хибинах, в результате которого погибла 12-летняя петербургская школьница. В понедельник, 30 марта, следователи назвали возможную причину схода снега. Об этом сообщил "Интерфакс".

По мнению правоохранителей, девочка находилась без присмотра обвиняемого и других взрослых, она была не обеспечена противолавинной экипировкой, но начала катание по склону на лыжах. Предполагается, что это спровоцировало срыв участка снежного покрова и обрушение на нее снежного массива, и, в конечном счете, гибель.

Напомним, что сход снега в Хибинах произошел 22 марта. Уже задержан руководитель туристической группы Сергей Смирнов по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка. Мужчина отрицает вину. Смирнов руководил группой школьников, которые попали под сход "снежного козырька" предгорья Хибин

Ранее мы писали, что причиной гибели сноубордиста в Хибинах могла стать плохая погода.

Фото: Pixabay