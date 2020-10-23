СК подтвердил гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области

По результатам молекулярно-генетических экспертиз были установлены личности всех десяти погибших.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что в рамках расследования крушения самолета завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам были установлены личности всех десяти погибших. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, о котором ранее сообщали в Росавиации.

Напомним, вечером 23 августа МЧС сообщило о падении частного самолета. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли в результате крушения.

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожин не просил меня обеспечивать его безопасность.

Видео: Telegram / Следком