СК по поручению Бастрыкина проверит сообщения о готовящемся сносе завода Парамонова

Следователи проверят данные, которые получены от СМИ и градозащитников.

Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проверит сообщения о готовящемся сносе бывшего кожевенного завода А.А. Парамонова, расположенного на углу Масляного канала и Кожевенной линии в Петербурге. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба регионального управления СК РФ днем 3 декабря. Специалисты уточнили, что ранее в прессе со ссылкой на информацию от местных активистов и градозащитников распространилась информация о том, что данные корпуса готовят к сносу. В настоящее время исполняющая обязанности главы СК РФ по городу Марина Парастаева получила поручение организовать проверку и предоставить доклад по теме.

По информации граждан, на территории объекта уже начались подготовительные работы к демонтажу зданий.

пресс-служба СК РФ по Петербургу

Напомним, что в одном из Telegram-канале градозащитники писали, что лицевые корпуса завода ранее в списке на демонтаж "не значились", но при этом на проезжей части около помещений появились ограждающие конструкции.

Здания кожевенного завода им. Парамонова на Васильевском острове получили статус памятника.

Фото: КГИОП