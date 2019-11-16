СК опубликовал видео последствий ЧП на Крымском мосту

Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

Следственный комитет России опубликовал видео последствий чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.

На опубликованных кадрах показана работа следственной группы. В результате ЧП дорожное полотно моста сильно наклонено. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Следователи устанавливают причастных к организации инцидента.

Напомним, инцидент произошел утром 17 июля. В районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В результате происшествия погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. В национальном антитеррористическом комитете сообщили, что киевский режим совершил атакую на мост двумя беспилотниками.

Ранее мы сообщали, что железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили.

Видео: Следственный комитет РФ