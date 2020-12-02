Следком начал проверку после обрушения пешеходного моста в Химках

Инцидент произошел около полудня.

Следователи начали проверку по факту обрушения части пешеходного моста в Химках в районе станции "Новоподрезково" Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По предварительной информации, в 11:55 на перегоне Химки – Сходня при производстве работ на железнодорожные пути упала балка. Из-за нее частично обрушился пешеходный мост.

Место происшествия осматривают следователи, также проводится опрос очевидцев.

Из-за упавшей на пути балки произошёл сбой в движении поездов между Москвой и Петербургом.

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