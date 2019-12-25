СК изъял коллекцию ретроавтомобилей у руководства компании, задолжавшего работникам 20 млн рублей зарплаты

Автоколлекция оценивается в 100 млн рублей.

Петербургские следователи и полицейские изъяли целую коллекцию дорогостоящих ретроавтомобилей и мотоциклов у фигурантов дела о невыплате зарплаты. Подробности рассказали в пресс-службе городского СК.

Уголовное дело возбудили по факту того, что руководители ООО "Гроссман Рус" из Центрального района Петербурге не выплачивали зарплату своим сотрудникам с февраля по август 2020 года. В общей сложности, начальство задолжало работникам порядка 20 миллионов рублей. При этом по месту жительства руководителей в Петербурге, Москве и области правоохранители обнаружили упомянутую автомобильную коллекцию стоимостью около 100 млн рублей. Элитные находки изъяли с целью возможности возместить вред, нанесенный оставшимся без денег работникам.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: пресс-служба следкома