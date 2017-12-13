СК ищет жертв педофила-хипстера, надругавшегося над школьницей в метро

Следственный Комитет подозревает педофила из метрополитена в других преступлениях против несовершеннолетних.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу опубликовал фотографию педофила, который надругался над школьницей в метрополитене. В настоящее время оперативники разыскивают других возможных пострадавших от действий насильника.

Напомним, что мужчину обвиняют в преступлении над несовершеннолетней. Вечером 2 февраля подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к школьнице. Известно, что злоумышленник напал на 15-летнюю девочку в вагоне поезда между станциями “Гостиный двор” и “Маяковская”.

По записям с камер видеонаблюдения полиция разыскала преступника. Ему предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело.



