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СК ищет жертв педофила-хипстера, надругавшегося над школьницей в метро
Сегодня, 16:45
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lesjasap
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СК ищет жертв педофила-хипстера, надругавшегося над школьницей в метро

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Следственный Комитет подозревает педофила из метрополитена в других преступлениях против несовершеннолетних.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу опубликовал фотографию педофила, который надругался над школьницей в метрополитене. В настоящее время оперативники разыскивают других возможных пострадавших от действий насильника. 

Напомним, что мужчину обвиняют в преступлении над несовершеннолетней. Вечером 2 февраля подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к школьнице. Известно, что злоумышленник напал на 15-летнюю девочку в вагоне поезда между станциями “Гостиный двор” и “Маяковская”. 

По записям с камер видеонаблюдения полиция разыскала преступника. Ему предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело.

 
 

Теги: извращенец , педофиия , педофил , следственный комитет , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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