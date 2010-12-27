Полиция задержала педофила с "Гостиного двора"

Правоохранительные органы найти развратника, пристававшего к школьнице в метро.

Полиция задержала мужчину, который приставал к несовершеннолетней девушке в вагоне поезда метро между “Маяковской” и “Гостиным двором”. Сообщается, что подозреваемого нашли под утро 6 февраля.

Напомним, что школьница обратилась в правоохранительные органы с заявлением на петербуржца, который пытался ее развратить. Домогательства со стороны пассажира произошли в районе семи вечера 2 февраля.

В настоящее время фигурант преступления задержан на двое суток. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера.