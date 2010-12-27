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Полиция задержала педофила с "Гостиного двора"
Сегодня, 9:22
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lesjasap
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Полиция задержала педофила с "Гостиного двора"

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Правоохранительные органы найти развратника, пристававшего к школьнице в метро.

Полиция задержала мужчину, который приставал к несовершеннолетней девушке в вагоне поезда метро между “Маяковской” и “Гостиным двором”. Сообщается, что подозреваемого нашли под утро 6 февраля.
 
Напомним, что школьница обратилась в правоохранительные органы с заявлением на петербуржца, который пытался ее развратить. Домогательства со стороны пассажира произошли в районе семи вечера 2 февраля. 
 
В настоящее время фигурант преступления задержан на двое суток. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. 
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Теги: гостиный двор , метро , несовершеннолетняя , педофил , педофилия , развращение , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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