СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете

В ведомстве объяснили, как детям не попасть под влияние преступников.

Следственный комитет России дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете.Надзорное ведомство в социальных сетях разместила ролик, в котором объясняет, как не стать жертвой мошенников. Специалисты призвали не размещать в открытом доступе личную информацию, интимные фотографии, втягивать себя в провокационную переписку.

Ребенок должен понимать: во-первых, нельзя общаться в сети интернет с посторонними. Ребенок должен понимать, что именно нельзя демонстрировать и пересылать в сети интернет. Как бы далеко ни зашла переписка, необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже. Евгения Минаева, глава управления процессуального контроля расследованием отдельных видов преступлений

Эксперт рассказала, что сообщить взрослым информацию также следует тогда, когда замечены попытки втянуть несовершеннолетнего или взрослого в травлю подростка, а также провокации по высказыванию угроз, унижении достоинства. В СК РФ заявили, что преступники пользуются такими детскими качествами как максимализм, отсутствие инстинкта самосохранения, желание испытать что-то новое и проверить себя.

Сбер рассказал о целях "детских" накоплений петербуржцев.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации