СК России возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими силовиками

Мирный житель был ранен во время обстрела ВСУ села Александровка.

Следственный комитет России возбудил дело по факту ранения гражданского на Донбассе украинскими силовиками. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным чиновницы, пострадал мирный житель поселка Александровка.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"). пресс-служба СК РФ

Напомним, что артиллерийский обстрел Александровки был зафиксирован вечером 22 февраля. ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру по улице Горького. В результате обстрела пострадал 22-летний молодой человек. По мнению СК РФ, украинские силовики намеревались уничтожить или причинить тяжкий вред большому числу граждан, которые проживают на юго-востоке страны. Уточняется, что население не принимало участие в вооруженном конфликте.

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Фото: Следственный комитет России