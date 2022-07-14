СК России установлены факты геноцида в годы ВОВ на территории Брянской области

Светлана Петренко рассказала о работе в регионе концлагеря "Дулаг-142".

Следственный комитет России установил факты геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области. Соответствующей информацией поделилась на YouTube-аккаунте надзорного ведомства официальный представитель Светлана Петренко. В СК РФ уточнили, что определены факты массовой ликвидации мирного населения и военнопленных на оккупированных территориях немецко-фашистскими захватчиками, а также их пособниками.

В частности, речь ведется о расстрелах жителей деревни Хацунь. За октябрь 1941 года по приказу фашистского командования погибли 318 мирных граждан, среди которых было 60 детей в возрасте от 2 до 10 лет. На территории Брянска в годы ВОВ работал пересыльный лагерь "Дулаг-142", в котором находилось не менее 80 тысяч человек. В СК РФ уверены в том, что 40 тысяч из пленных были замучены и захоронены. Специалисты получили сведения от одной из свидетельниц, которая оказалась в концлагере вместе с двумя сестрами и братом в 1942 году. На тот момент девочке было четыре года.

Они содержались в бараках в нечеловеческих условиях. В силу малолетнего возраста она не работала, однако у нее регулярно брали кровь. Им приходилось спать на холодном бетонном полу, а из лагеря ежедневно вывозилось от 100 до 500 тел. пресс-служба СК РФ

За все время оккупации Брянской области немецко-фашистские захватчики и их пособники истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и пленных.

СК возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, подозреваемого в расстреле мирного жителя.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России