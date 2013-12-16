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СК РФ заявил о причастности украинских силовиков к убийству Стенина
Сегодня, 9:03
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СК РФ заявил о причастности украинских силовиков к убийству Стенина

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Следователи идентифицировали национальные флаги на форме убийц.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских силовиков к убийству российского журналиста из МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что убийцы корреспондента и других гражданских лиц находились в форме с изображением национального украинского флага. Год назад Киев не огласил итоги собственного расследования, а также не передал Москве необходимые документы.

Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений.

пресс-служба СК РФ

Напомним, что трагедия с Стениным произошла на Донбассе из-за обстрела колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ. В Москве заявили, что Украина не содействует в расследовании трагедии, а на запросы России по данному делу приходят отказы.

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина.

Фото: Следственный комитет России

Теги: андрей стенин, всу, следственный комитет
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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