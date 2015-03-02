СК РФ: Муж убитой на прогулке с собакой женщины в Новой Москве задержан

Мужчина подозревается в том, что выдумал историю о нападении на супругу, чтобы самому разделаться с погибшей.

Следственный комитет России подозревает супруга погибшей на прогулке с собакой женщины в Новой Москве в гибели жены.По мнению специалистов, мужчина мог придумать историю о незнакомце, который выстрелил в спину жертве в темноте. Злоумышленник мог выдумать этот инцидент ради того, чтобы завладеть имуществом.

Установлены лица, причастные к совершению преступления, одним из которых является 52-летний супруг погибшей. Одной из версий совершенного преступления рассматривается желание супруга завладеть имуществом погибшей. Юлия Иванова, старший помощник СК РФ по Москве

Напомним, что тело женщины с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 5 сентября около деревни Троица. Правоохранительные органы установили, что погибшая скончалась от выстрела из короткоствольного огнестрельного нарезного оружия.

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Фото и видео: Telegram / SHOT