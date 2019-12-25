СК Петербурга возбудил уголовное дело после отдыха детей-инвалидов в Анапе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после отдыха детей-инвалидов в пансионате "Полярные зори", расположенный в Анапе. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, администрация Красносельского района заключила госконтракт с одной из коммерческих структур. Согласно контракту, детям-инвалидам и их сопровождающим предоставлялись путевки в пансионат "Полярные зори", в который они заселились 1 июля. Позже выяснилось, что условия проживания не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В настоящее время проводится ряд обысков, в ходе которых изымается документация, представляющая интерес для следствия, допрашиваются лица имеющие отношение к организации летнего отдыха детей-инвалидов. пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Следственный комитет России