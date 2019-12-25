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СК Петербурга возбудил уголовное дело после отдыха детей-инвалидов в Анапе
Сегодня, 19:43
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СК Петербурга возбудил уголовное дело после отдыха детей-инвалидов в Анапе

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело после отдыха детей-инвалидов в пансионате "Полярные зори", расположенный в Анапе. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По данным следствия, администрация Красносельского района заключила госконтракт с одной из коммерческих структур. Согласно контракту, детям-инвалидам и их сопровождающим предоставлялись путевки в пансионат "Полярные зори", в который они заселились 1 июля. Позже выяснилось, что условия проживания не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической   безопасности. 

В настоящее время проводится  ряд обысков, в ходе которых изымается документация, представляющая интерес  для следствия, допрашиваются лица имеющие отношение к организации летнего отдыха детей-инвалидов.

пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы писали, что в Рощино из детского лагеря пропала девочка-подросток.

Фото: Следственный комитет России

Теги: анапа, дети-инвалиды, пансионат, следственный комитет
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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