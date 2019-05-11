СК Петербурга разыскивает новых жертв педофила с Дачного проспекта

Сообщить о преступлении можно 570-66-71 и 02.

Во вторник, 9 марта, пресс-служба регионального Следственного комитета попросила горожан посодействовать в поимке педофила, которого задержали после попытки изнасилования 13-летней школьницы на Дачном проспекте.

Сообщить об аналогичном преступлении можно по телефонам 570-66-71, либо 02. ГСУ СК проверит информацию, которая может помочь расследованию.

Напомним, инцидент произошел 3 февраля у детсада на Дачном проспекте: мужчина налетел на школьницу и попытался изнасиловать. Педофила доставили в отдел и выяснили, что преступника ранее задерживали по аналогичному случаю, но уже в Московском районе. Тогда суд наказал мужчину штрафом в размере 15 тысяч рублей.

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Фото: spb.sledcom.ru