СК Ленобласти заинтересовался инцидентом с ребенком, которого засыпало песком на карьере

Известно, что песчинки попали 12-летнему школьнику в дыхательные пути.

В Гатчинском районе Ленобласти мальчик пострадал во время прогулки по карьерам. Ребенка засыпало песком, когда он упал. Следственный комитет региона взял на контроль данный инцидент, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что песчинки попали 12-летнему школьнику в дыхательные пути. Его вытащили из песка очевидцы. Ребенку понадобилась помощь медиков. Сейчас он находится в больнице.

СК начал доследственную проверку по факту произошедшего. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv