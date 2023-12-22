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В Ленобласти проведут взрывные работы
Сегодня, 11:27
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В Ленобласти проведут взрывные работы

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Жителей предупредили о грохоте и попросили не пугаться.

В Выборгском районе Ленобласти сегодня, 26 февраля, проведут плановые взрывные работы на карьерах. Специалисты будут добывать взрывные работы. Жителей предупредили о грохоте и попросили не пугаться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Просьба сохранять спокойствие!

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Комитет по безопасности Ленинградской области призвал  отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее мы писали, что в КЗС жителей предупредили об опасности выхода на лед.

Фото: Pxhere

Теги: взрывные работы, выборг, карьеры, ленобласть
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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