В Ленобласти проведут взрывные работы

Жителей предупредили о грохоте и попросили не пугаться.

В Выборгском районе Ленобласти сегодня, 26 февраля, проведут плановые взрывные работы на карьерах. Специалисты будут добывать взрывные работы. Жителей предупредили о грохоте и попросили не пугаться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Просьба сохранять спокойствие! Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Комитет по безопасности Ленинградской области призвал отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее мы писали, что в КЗС жителей предупредили об опасности выхода на лед.

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