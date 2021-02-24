СКР начал проверку по факту избиения подростками 12-летнего школьника в Новосибирске

Следователи усомнились, что травму позвоночника ребенок получил после драки.

Следственный комитет России начал проверку по факту избиения подростками 12-летнего школьника в Новосибирске. По данным надзорного ведомства, подросток мог выдумать нападение на себя. Следователи уточнили, что не увидели момента избиения после анализа записей с камер видеонаблюдения. Несмотря на это, у школьника все же зафиксирован перелом позвоночника.

Мальчик по имени Илья рассказал маме, что на него напали, когда он возвращался домой. Это произошло из-за отказа ребенка снять брекеты. На кадрах видно, что группа школьников сначала подошла к пострадавшему, а затем они мирно разошлись. Затем мальчик начал прихрамывать и упал.

В настоящее время следователи разрабатывают версию того, что травму подросток получил во время катания на горке, но побоялся заявить об этом дома, чтобы его не наказали.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot