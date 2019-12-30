СКА обыграл "Йокерит" со счетом 4:1

В турнирной таблице КХЛ СКА располагается на 4-м месте, а финский клуб – на 6-м.

Встреча между СКА и "Йокеритом" закончилась победой петербургского клуба. Матч начался в 19:30 в Ледовом дворце в Петербурге.

Команда Северной столицы обыграла финскую со счетом 4:1. Голы в ворота противника забили на 23-й, 25-й, 37-й и 57-й минуте. "Йокерит" заработал очко на 44-й минуте.

Капитан хозяев поля Сергей Плотников был вынужден пропустить матч из-за дисквалификации. Его отстранили от участия на две игры из-за агрессивных действий.

В следующий раз СКА встретится 21 января с ЦСКА.

Фото: пресс-служба СКА