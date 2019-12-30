СКА обыграл "Йокерит" со счетом 4:1

Встреча между СКА и "Йокеритом" закончилась победой петербургского клуба. Матч начался в 19:30 в Ледовом дворце в Петербурге.
Команда Северной столицы обыграла финскую со счетом 4:1. Голы в ворота противника забили на 23-й, 25-й, 37-й и 57-й минуте. "Йокерит" заработал очко на 44-й минуте.
Капитан хозяев поля Сергей Плотников был вынужден пропустить матч из-за дисквалификации. Его отстранили от участия на две игры из-за агрессивных действий.
В следующий раз СКА встретится 21 января с ЦСКА.
Фото: пресс-служба СКА
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