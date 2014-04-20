СКА продлил контракт с форвардом Йоонасом Кемппайненом

Хоккеист проведет в составе армейцев еще один сезон.

СКА продлил контракт с форвардом из Финляндии Йоонасом Кемппайненом. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе петербургского хоккейного клуба. Соглашение с нападающим в клубе продлили еще на один сезон.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, набрав 35 очков. Петербургский клуб занял 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона. В плей-офф Кубка Гагарина команда потерпела поражение в полуфинале от московского ЦСКА.

Кемппайнен выступает за СКА с 2019 года.

Московский ЦСКА назван самым популярным хоккейным клубом в России.

Фото: Piter.tv