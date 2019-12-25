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СКА подписал контракт со шведским форвардом Фредриком Хендемарком
Сегодня, 9:53
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СКА подписал контракт со шведским форвардом Фредриком Хендемарком

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Контракт рассчитан до конца апреля 2023 года.

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с центральным нападающим сборной Швеции Фредриком Хендемарком, передает пресс-служба клуба.

Игрок будет проведет в петербургской команде два года, контракт подписан до 30 апреля 2023 года. Отметим, что 27-летний хоккеист выступал в фарм-клубе "Сан-Хосе" в АХЛ, известен выступлениям за "Лександ", "Мальме". За сборную Швеции сыграл 20 матчей.

Ранее мы писали, что сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Фото: Pixabay

Теги: сан-хосе, ска
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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