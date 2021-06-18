Матч завершился с результатом 2:0.

Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Вторая игра группового этапа состоялась в Амстердаме вечером 17 июня. Она завершилась со счетом 2:0. Забитыми голами на 11 и 67 минутах матча отличились Мемфис Депай (реализовал пенальти) и Дензел Дюмфрис.

Напомним, что стадион в Амстердаме способен вместить порядка 59 990 зрителей. Однако на объектах Евро-2020 могут присутствовать не более 33 процентов болельщиков от вместимости спортивной арены.

Команда из Нидерландов смогла пробиться на футбольный турнир в десятый раз. Сборная становилась чемпионом в 1988 году. Австрия отобралась на соревнование в третий раз. В 1/ 8 финала Нидерланды выступят против команды, которая выйдет в плей-офф с третьей позиции из группы D, E или F.

Матч между Данией и Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена.

Видео: Instagram / dhrgianluca