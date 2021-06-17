Матч между Данией и Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена

Матч между Данией и Бельгией в рамках группового этапа чемпионата Европы прервали в честь полузащитника Кристиана Эриксена.
Футболисты бельгийской команды выбили мяч за пределы поля на 11-й минуте встречи, чтобы устроить акцию поддержки 29-летнего игрока. Об этой акции перед матчем сообщил нападающий Ромелу Лукаку. Бельгиец играет вместе с Эриксеном за миланский "Интер". Болельщики на стадионе "Паркен" растянули баннер в поддержку датчанина.
Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча между Данией и Финляндией Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон. Причиной стала остановка сердца. Игроку оказывали первую помочь на протяжении нескольких минут, после чего увели в подтрибунное помещение и отвезли в больницу.
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Видео: YouTube / Futbol Museum
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