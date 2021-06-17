Украина обыграла Северную Македонию на Евро-2020

Сборная Украины одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы.
Команда Андрея Шевченко обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Игра прошла в Бухаресте на Национальном стадионе. В первом тайме голы забили нападающие Андрей Ярмоленко и Руслан Яремчук. После перерыва Эзган Алиоски сократил разницу в счете, сыграв на добивании после нереализованного пенальти. Украина могла забить третий мяч, но Руслан Малиновский пробил с точки во вратаря в конце второго тайма.
Таким образом, Украина набрала три очка и занимает третье место в группе C. Следующий матч команда проведет 21 июня против сборной Австрии.
Ранее мы сообщали, что вратарь отметился нелепым автоголом в матче квалификации ЧМ-2022 по футболу.
Видео: YouTube / UEFA Euro 2020
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