Украина обыграла Северную Македонию на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко набрала первые очки на турнире.

Сборная Украины одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы.

Команда Андрея Шевченко обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Игра прошла в Бухаресте на Национальном стадионе. В первом тайме голы забили нападающие Андрей Ярмоленко и Руслан Яремчук. После перерыва Эзган Алиоски сократил разницу в счете, сыграв на добивании после нереализованного пенальти. Украина могла забить третий мяч, но Руслан Малиновский пробил с точки во вратаря в конце второго тайма.

Таким образом, Украина набрала три очка и занимает третье место в группе C. Следующий матч команда проведет 21 июня против сборной Австрии.

Ранее мы сообщали, что вратарь отметился нелепым автоголом в матче квалификации ЧМ-2022 по футболу.

Видео: YouTube / UEFA Euro 2020