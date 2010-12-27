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СКА одержал победу на челябинским "Трактором" в овертайме
Вчера, 23:02
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nadezhda_sib

СКА одержал победу на челябинским "Трактором" в овертайме

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Петербургский клуб обыграл челябинцев со счетом 4:3.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл в гостях челябинский "Трактор". Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщила пресс-служба СКА.

В среду, 4 сентября, прошел второй матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

"Пришлось понервничать. Но это - победа номер два!",

- написала пресс-служба команды в Twitter. 

Голы в ворота противника забили Владимир Ткачев, Дмитрий Кагарлицкий, Йори Лехтеря и Сергей Плотников. В качестве голкипера выступил Петр Кочетков.

В следующий раз СКА сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" в гостях 6 сентября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Малком и Караваев вошли в заявку "Зенита" для участия в Лиге чемпионов

Фото: ska.ru

Теги: ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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