Малком и Караваев вошли в заявку "Зенита" для участия в Лиге чемпионов

Всего в главный состав команды для участия в главном европейском футбольном турнире вошли 23 человека.

Все новички, которых купил футбольный клуб "Зенит" в летнюю трансферную компанию, оказались включены в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. Об этом рассказала пресс-служба "сине-бело-голубых".

В заявку "Зенита" вошло трио вратарей (Лунев, Кержаков, Васютин), семь защитников (Сантос, Иванович, Караваев, Маммана, Осорио, Ракицкий, Смольников), девять полузащитников (Барриос, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Мак, Оздоев, Шатов, Сутормин, Жирков), а также форварды Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба и новичок команды Малком, продолжающий залечивать травму.

Расписание матчей "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов:

"Лион" – "Зенит": 17 сентября

"Зенит" – "Бенфика": 2 октября

"РБ Лейпциг" – "Зенит": 23 октября

"Зенит" – "РБ Лейпциг": 5 ноября

"Зенит" – "Лион": 27 ноября

"Бенфика" – "Зенит": 10 декабря

Фото: fc-zenit.ru