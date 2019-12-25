СИЗО "Кресты" закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин начался с 18 марта и продлится до особого распоряжения.

Крупнейший в России СИЗО № 1 "Кресты" закрылся на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в УФСИН Петербурга.

Карантин начался с 18 марта и продлится до особого распоряжения. Теперь в СИЗО запрещены оформления допуска граждан на длительные и краткосрочные свидания.

Всем при прохождении на территорию СИЗО будут измерять температуру. Это касается представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий, адвокатов.

Лица с повышенной температурой на территорию СИЗО допускаться не будут.

Сотрудникам "Атомпроект" перед входом на работу измеряют температуру.

Фото: ВКонтакте / СИЗО-1 Кресты Колпино УФСИН ИК3 ИК4 ИК6 ИК7