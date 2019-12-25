СИЗО "Кресты" закрыли на карантин из-за коронавируса

Крупнейший в России СИЗО № 1 "Кресты" закрылся на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в УФСИН Петербурга.
Карантин начался с 18 марта и продлится до особого распоряжения. Теперь в СИЗО запрещены оформления допуска граждан на длительные и краткосрочные свидания.
Всем при прохождении на территорию СИЗО будут измерять температуру. Это касается представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий, адвокатов.
Лица с повышенной температурой на территорию СИЗО допускаться не будут.
Сотрудникам "Атомпроект" перед входом на работу измеряют температуру.
Фото: ВКонтакте / СИЗО-1 Кресты Колпино УФСИН ИК3 ИК4 ИК6 ИК7
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