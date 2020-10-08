Спектакль по пьесе Ксении Драгунской представят в СХТ

В Социально-художественном театре (СХТ) впервые покажут спектакль по мотивам пьесы российского драматурга и прозаика Ксении Драгунской "Навсегда-навсегда…". Режиссером выступит Валентин Захаров.
Сама площадка утверждает, что спектакль будет "с веселыми песнями, грустными плясками и верой в лучшее, которое, возможно, никогда не наступит".
В ролях:Сергей Липовский, Сергей Мардарь, Анастасия Грибова, Павел Панков, Константин Федин, Анна Дразнина, Павел Чернейкин.
Продолжительность: 1 час 50 минут, билеты от 900 рублей.
Ранее мы рассказывали, как в Петербурге на спектакле "К звездам" на сцену вышли люди с ментальными особенностями.
Фото: предоставлено организаторами
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