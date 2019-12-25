Театр СХТ откроет новый театральный сезон "Илиадой"

Участниками спектакля станут профессиональные актеры и дети из детских домов.

Стало известно о новой театральной премьере в Петербурге. 11 октября на площадке "Театра ЦЕХъ" состоится первая премьера пятого театрального сезона Социально-художественного театра (Театра СХТ) – спектакль "Илиада".

Участниками спектакля станут профессиональные актеры и дети из детских домов. Постановка о войне в понимании сегодняшнего дня от режиссера Дмитрия Крестьянкина основана на тексте поэмы Гомера и документальных историях участников проекта "Театральный дом".

"Речь в нашем спектакле пойдет о войне. Попробуем понять из-за чего она начинается и можно ли ее избежать, – сообщил режиссер. – Структурно спектакль представляет собой смесь эпоса Гомера и документальных историй участников проекта. Является условным приквелом спектакля "Одиссея2К19", поэтому имеет много общих стилистических и структурных элементов".

В 2019 году спектакль "Одиссея 2К19" стал лауреатом Форума-фестиваля социального театра "Особый взгляд", который проходил в Москве. Команда выиграла гастрольный тур по России.

Премьерный показ спектакля-приквела запланирован за 19 часов 11 октября. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Ранее мы сообщали, что Смольный учтет мнение Мариинского театра для определения места вестибюлей и выходов новой станции метро "Театральная".

Фото: предоставлено организаторами