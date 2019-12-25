Мнение Мариинского театра учтут при создании выхода с "Театральной"

Конечные сроки строительства намечены на 2026 год.

В четверг, 1 сентября, стало известно, что Смольный учтет мнение Мариинского театра для определения места вестибюлей и выходов новой станции метро "Театральная", сообщили в КРТИ.

Администрация определит точное расположение вестибюлей, поэтому рассмотрим все варианты, в том числе альтернативные. Ко всему прочему, важно сохранить Мариинский театр и не делать выходы из станции слишком близко от здания. Так, к примеру, выход может появиться на пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта.

Сроки проектирования намечены на 2021-2023 год, а сроки строительства – на 2023-2026 год.

Ранее мы писали, что Беглов запретил строить выход из метро прямо на Театральной площади.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро